Provincie zet extra in op kennis van het Nederlands

De provincie Vlaams-Brabant kent het niet geringe bedrag van 43.000 euro subsidie toe aan zeven taalstimulerende projecten. In onze regio gaat het om projecten in Wemmel, Zaventem en Wezembeek-Oppem.

"Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro", zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “We helpen zulke initiatieven graag want een goede kennis van het Nederlands is cruciaal om alle kansen in Vlaams-Brabant te kunnen benutten.”

In onze regio gaan de subsidies naar Vzw KANAK uit Wemmel, voor taalactiverende en taalstimulerende vakanties voor kinderen met een taalarme achtergrond; BIB Wemmel voor de Boekenstoet, waarbij vrijwilligers komen voorlezen bij anderstalige gezinnen; naar de Gezinsbond Wezembeek-Oppem voor het project ‘Cuisine Mundial: de wereldkeuken in het Nederlands’; en naar het GO Zaventem voor Okan Start Lab, een project waarbij OKAN-leerlingen kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. (Foto: Archief RINGtv)