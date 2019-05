Proximus brengt glasvezel tot in Vilvoordse woonkamers

In 2017 maakte Proximus bekend om in een periode van tien jaar 3 miljard euro te investeren in glasvezel in Vlaamse steden. "In Vilvoorde gaan we in verschillende fases te werk. Als eerste is de omgeving van de Spiegelstraat en de Neerhofstraat aan de beurt. Daarna wordt er verder gewerkt, om de binnenstad en omliggende wijken van deze technologie van de toekomst te voorzien," zegt Proximus.

De telecomoperator is de eerste die glasvezel tot in bestaande woningen brengt. "We vervangen de klassieke koperlijn volledig door een nieuwe glasvezelkabel, ook het deel van aan de straatkast tot in je woonkamer. Enkel in de straat glasvezel aanleggen zou zonde zijn. Er ontstaat dan een flessenhals waarbij alle data toch nog wordt vertraagd."