QR-codes linken Pajots erfgoed aan Wikipedia

Toeristen in Herne, Roosdaal en Ternat kunnen op hun uitstappen voortaan QR-codes scannen die linken naar een Wikipedia-pagina met meer info over de plek waar ze zijn. Dankzij de technologie van QR-pedia laadt het artikel meteen in de taal van het toestel dat de code scant. Geen Babylonische spraakverwarring meer voor toeristen die in die streek. Op termijn zou het project worden uitgebreid naar de hele regio van het Pajottenland en de Zennevallei.

Erfgoed en natuur op een respectvolle manier tegenover haar omgeving ontsluiten. Dat is de bedoeling van het project van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Door de QR-codes te linken aan een Wikipedia-pagina kunnen gemeenten of andere initiatiefnemers de verhalen achter de bijzondere plekken in de drie gemeenten delen met hun bewoners en bezoekers.

Toegankelijker

Het project maakt als één van de eerst in Vlaanderen op grote schaal gebruik van de QR-pedia technologie. “Via open data kunnen we onze bijzondere plekken op die manier echt ontsluiten,” licht erfgoedcoördinator Hilke Arijs uit. “We maken informatie een pak toegankelijker via het internet. Bovendien kunnen bewoners, geïnteresseerden en heemkundigen zelf meeschrijven aan de encyclopedie.” Bovendien wordt de ‘juistheid’ van de informatie die op Wikipedia terecht komt regelmatig nagekeken. Het is de bedoeling het project op termijn uit te breiden.