Raad van State vernietigt groot woonproject op Beigemveld

Met de vernietiging van het RUP komt de Raad van State nu volledig tegemoet aan de bezwaren van de buurtbewoners voor de bouw van een nieuwe wijk op Beigemveld. “Het staat nu vast dat de gemeente erg onzorgvuldig is geweest bij het opstellen van het RUP,” aldus buurtbewoner Gunther Deckers. “Het toenmalige gemeentebestuur heeft geen rekening gehouden met de meer dan 400 bezwaren van buurtbewoners, zoals bijvoorbeeld de toestroom van honderden wagens op de bestaande kleine wegen.” Deckers hoopt dat de lokale politici nu eigenlijk de veiligheid van bewoners, fietsers en voetgangers en de leefbaarheid van de buurt voorop zullen stellen.

De gemeente zal nu onderzoeken wat er kan gebeuren met de site op Beigemveld. "We zullen nagaan in welke mate en hoe het RUP weer op de rails gezet kan worden, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing). "De beslissing van de Raad van State is opmerkelijk, want de auditeur gaf eerder aan dat het RUP zelf niet problematisch was. Normaal gezien volgt de Raad dat advies. Dus juridisch is dit voor ons een verrassing."

Wegenis

Het protest tegen de bouw van bijna 200 woningen en appartementen op Beigemveld sleept al jaren aan. Eerder vernietigde de Raad van State al de wegenis op Beigemveld. Dit betekent dat de reeds aangelegde straten onwettig zijn. “Wie zal hier de verantwoordelijkheid voor nemen,” vraagt buurtbewoner Diederik Tuypens zich af. "De wegen zijn aangelegd door Matexi op eigen risico," reageert Laeremans. "Maar het zal niet zo'n vaart lopen dat alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld moet worden. "Er komt sowieso wel 'iets' op die site. Daar is politieke consensus over."

De advocaat van de buurtbewoners, Konstantijn Roelandt, laat weten dat “door de vernietiging de wettelijke toestand nu is alsof het RUP nooit heeft bestaan en dat er tegen de beslissing van de Raad van State geen beroep kan worden aangetekend.”