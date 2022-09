Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt beroep Agroservice: lagune blijft onvergund

Mesttransportbedrijf Agroservice in Rossem, een gehucht in Meise, krijgt geen gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dus geen vergunning voor de mestlagune van bijna vijf miljoen liter mest. Het bedrijf wil uitbreiden, maar buurtbewoners trokken van leer en kloegen de overlast door het zware vrachtverkeer en de niet te harden stank aan.

Agroservice wil al een tijdje uitbreiden en diende daar al meerdere vergunningsaanvragen voor in. De jongste aanvraag ging naar de provincie, maar die weigerde de uitbreiding van de lagune vol mest. De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt dat nu. De weigering door de provincie Vlaams-Brabant wordt hiermee definitief.



Buurtbewoner Marc Troch reageert opgelucht: “De juridische procedure is daarmee afgelopen en de lagune blijft finaal onvergund.” Volgens Troch zal het gemeentebestuur van Meise Agroservice nu uitnodigingen voor een gesprek om een termijn af te spreken waarbinnen de lagune verwijderd moet worden en het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld moet worden. “Dit is louter de toepassing van de wet op bouwmisdrijven,” stelt hij.