In Vilvoorde is Radio Metoen terug van weggeweest. In de jaren '80 was Radio Moetoen een toonaangevende radio voor Vilvoorde en de ruime omgeving.

Vanmiddag werd de nieuwe radiostudio in het Bedrijvencentrum Vilvoorde officieel in gebruik genomen. In de streek rond Vilvoorde kunnen luisteraars voortaan afstemmen op fm 105.7 en in Mechelen, Leuven en Kampenhout op fm 107.4. De lokale zender wil de informatie uit de regio centraliseren in zijn 'regionieuws' en bundelt ook tips in een activiteitenkalender.