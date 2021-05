Ramadan Express: 1001 Schakels kookt voor minderbedeelden

In ons tweede deel van de reeks ‘Ramadan Express’ trekken we naar vereniging 1001 Schakels in Vilvoorde. Daar koken ze tijdens de ramadan gratis iftarmaaltijden voor zowel moslims als niet-moslims. Iedere week bereiden de jongeren van de vereniging tussen de 200 en 500 maaltijden.

Tijdens de ramadan zetten de jongeren van 1001 schakels zich in voor de minderbedeelden in onze samenleving. “Het is eigenlijk een organisatie door en voor jongeren, maar we worden gecoacht door volwassenen”, zegt Adam Dahmani. “Hier helpen doet ons groeien als jongere. We leren wat er in de echte wereld gebeurt en dragen ons steentje bij aan een betere wereld.”

De maaltijden zijn niet alleen bestemd voor moslimgelovigen, maar voor iedereen die ze nodig heeft. “Zo hebben we al eens 500 maaltijden voor het Rode Kruis geserveerd. Deze keer is het een samenwerking met de Masjid Annasr-moskee voor mensen uit de buurt”, zegt Fatima El Grandi, coördinator van 1001 Schakels. “Solidariteit is enorm belangrijk tijdens de ramadan. Het is een maand van bezinning en liefdadigheid is één van de vijf zuilen van de islam. Daarom is het belangrijk om met de mensen te delen en mensen te helpen.”