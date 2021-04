RandKrant organiseert fotowedstrijd voor postkaartenreeks

Postkaarten sturen we vooral vanop een exotische vakantiebestemming. Ze tonen zelden wat vlakbij is. En dat is precies wat RandKrant dit keer wel wil doen. Het tijdschrift van vzw ‘de Rand’ roept daarom fotografen uit Halle-Vilvoorde op om hun mooiste foto’s uit de regio op te sturen. “De uitdaging begint in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Maak in die gemeenten jouw mooiste, meest typerende en natuurlijke foto’s”, klinkt het in de oproep van RandKrant. “Huisfotografen Filip Claessens van RandKrant en Tine De Wilde van de gemeenschapskranten selecteren de sterkste inzendingen die we zullen omtoveren tot een actuele en originele postkaartenreeks over de Rand.” Meer informatie vind je hier.