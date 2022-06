Ravage op kerkhof Peutie: werk van vandalen?

Op het kerkhof van Peutie is er een ware ravage aangericht. Heel wat bloem- en sierstukken liggen er kapot naast verschillende graven, tot ontzetting van de nabestaanden. Het is echter niet zeker dat het gaat om werk van vandalen.

De verontwaardiging op onder meer sociale media is groot over de toestand waarin het kerkhof van Peutie zich bevindt. Bloempotten liggen dan ook omver of zijn verdwenen en sierstukken zijn in sommige gevallen zelfs kapot gesmeten. Zo lijkt het althans. “Het respect is hier heel ver te zoeken”, klinkt het bij de nabestaanden. “Hopelijk worden de daders snel gevonden.”

Iemand anders oppert echter dat de ravage mogelijk veroorzaakt wordt door kraaien. Die zouden de loszittende bloemen soms met pot en al optillen en dan laten vallen. Het zou ook niet voor het eerst zijn dat de wel heel vernielzuchtige vogels op die manier toeslaan.

Volgens burgemeester Hans Bonte is het inderdaad niet zeker dat het vandalen waren. “De politie staat voorlopig voor een raadsel. Er worden eventuele getuigen gezocht en ook het Buurtinformatienetwerk wordt bevraagd. We hopen dat er snel duidelijkheid komt.”