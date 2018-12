Recordaantal geboortes in ziekenhuis Asse

Warre is het tweede kindje van trotse ouders Sofie en Thomas uit Wolvertem. Met de geboorte van Warre sneuvelt het recordaantal geboortes dat al sinds 1972 op de tabellen staat. In 2014 leek het ziekenhuis op weg om het record van 728 geboortes te breken, maar toen lukte dat met 727 geboortes net niet. Nu dus wel.



“De voorbije jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze kraamafdeling. In 2013 is het verloskwartier volledig vernieuwd. Dat trekt blijkbaar veel jonge ouders aan. Toen het UZ Brussel eind jaren ’70 de deuren opende, raakten we in een dip en was de materniteit in Asse zelfs met sluiten bedreigd. Maar door gerichte investeringen, de zoektocht naar gespecialiseerd personeel en nauwe samenwerkingen met praktijken zijn we uit het dal geklommen,” zegt gynaecologe Karin Stukkens.



Gemiddeld worden er vandaag twee baby's per dag geboren in Asse. Opvallend veel voor een relatief klein ziekenhuis met maar 15 erkende bedden op de materniteit. Volgens het Onze Lieve Vrouwziekenhuis komt het stijgend aantal geboortes ook door de huiselijke aanpak van het ziekenhuis.



“De kraamafdeling in Asse is kleiner, familialer en intiemer. Voor heel wat ouders is dat belangrijk. Dat en de dagelijkse toewijding van een uitstekend team van verpleegkundigen, vroedvrouwen en gynaecologen maakt het ziekenhuis zo populair,” zegt gynaecologe Kristine Gabriëls.



Dat de kraamafdeling succesvol is, ondervond ook RINGtv. Tijdens ons bezoek aan het Onze Lievevrouwziekenhuis zagen baby 730 en 731 van dit jaar het levenslicht.