Regenboogzebrapaden aan alle scholen in Affligem

Met het trieste voorval van afgelopen weekend in Beveren in het achterhoofd, wil het college van burgemeester en schepenen van Affligem aan alle scholen regenboogzebrapaden aanleggen. De jongeren zelf zijn vragende partij.

Met een regenboogzebrapad wordt aandacht gevraagd voor diversiteit en de aanvaarding van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. In 2018 al nam de jeugdraad van Affligem het initiatief om in de Kerkstraat, waar ook het jeugdhuis Avilo gevestigd is, een regenboogzebrapad te plaatsen als duidelijk signaal.

Schepen Greet Van Holsbeeck: “Wij pakken zéér bewust onze basisscholen aan omdat jonge kinderen openstaan voor alles en iedereen. Hoe mooi is het dat onze jeugd zelf de aanzet geeft tot verdraagzaamheid. Met de aanleg van deze paden willen wij zo vlug mogelijk starten. Zo komen er 2 paden in Teralfene (ter hoogte van de Driesstraat en de Balleistraat), 3 in Essene (aan de Assestraat en de Ternatsestraat voor de school en het voetbalveld) en nog 1 in Hekelgem (in de Langestraat). Als de werken voltooid zijn aan de Sint-Vincentiusschool en aan de Bellestraat zal ook daar een regenboogzebrapad worden aangelegd. Het gemeentebestuur wil ook een regenboogzebrapad ter hoogte van de Brusselbaan (oversteekplaats muziekacademie).”