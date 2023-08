Regenbui zet centrum Dworp onder water

Een hevige regenbui heeft vanochtend het dorpscentrum van Dworp blank gezet. Opvallend, in de Beerselse deelgemeente werd eerder deze week nog een bufferbekken ingehuldigd. "Volgende week bekijken we wat er is fout gelopen", zegt schepen Eddy Deknopper.

Op heel wat plaatsen viel vanochtend het water met bakken uit de lucht. Ook in Dworp was dat het geval. Verschillende straten stonden blank, waaronder die rondom het kerkplein. Het bufferbekken onder het Dworpse kerkplein heeft een capaciteit van meer dan 1.000 kubieke meter. "Er viel op korte tijd heel veel water uit de lucht. Het bufferbekken is volgelopen, maar kon de hoeveelheid regen blijkbaar niet slikken, net als de rioleringen", zegt Eddy Deknopper. "Volgende week wordt in detail bekeken hoe dat kan en in de toekomst voorkomen kan worden."