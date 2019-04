Regina Caelilyceum verzamelt 250 zakken zwerfvuil

In Dilbeek werden vanmorgen maar liefst 250 zakken met zwerfvuil verzameld. De actie is een initiatief van de leerlingenraad van het Regina Caelilyceum in samenwerking met de gemeente Dilbeek.

Geen les of buitenspeeldag voor de leerlingen van het Regina Caelilyceum in Dilbeek deze ochtend, maar wel zwerfvuil rapen. Voor de zwerfvuilactie werd Groot-Dilbeek ingedeeld in 22 zones. In totaal werden maar liefst 250 zakken met vuil ingezameld. Voor enkele leerlingen is de actie meteen ook een tegenprestatie. Zij gingen namelijk betogen tijdens de klimaatmarsen.

"We wilden dat ze de andere leerlingen toonden waarom ze weggingen van de school en gingen staken. Door vuil te ruimen, doen ze nu iets terug. Met resultaat, de actie toont aan dat er veel zwerfvuil in Dilbeek ligt," zegt Leila van de leerlingenraad. De school gaat de klimaatbetogers de komende weken ook inzetten om workshops rond milieu te organiseren.