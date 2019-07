Regio viert Vlaamse Feestdag

Wie geen Vlaamse ambtenaar is, moet vandaag naar alle waarschijnlijkheid werken. Niettemin vieren we vandaag met zijn allen de Vlaamse Feestdag, 11 juli.

Op diverse plaatsen in de regio zijn er officiële plechtigheden en activiteiten voor de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap en hangen Vlaamsgezinden de leeuwenvlag uit. Naar gewoonte is er ook een officiële 11 juli-viering op het Brusselse stadhuis, dat tot het laatste zitje gevuld was. (foto).

Opvallend: enkel burgemeester Philippe Close (PS) hield een toespraak in het stadhuis van Brussel en dus niet de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, zoals de gewoonte was. Ook Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) kreeg het woord, al werd die even verstoord door een klimaatactivist.

Ter herinnering: omdat Vlaamse ambtenaren vandaag niet werken, zijn dus vandaag alle diensten van de Vlaamse overheid gesloten: gemeentehuizen, dienstencentra, OCMW’s en bibliotheken. In sommige gemeenten werken ook de huisvuilophalers niet. Postkantoren zijn normaliter wèl open vandaag, de banken niet.