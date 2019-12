Regiogenoten springen op Kerstjumping

Voor Christophe Vanderhasselt was de Kerstjumping een wedstrijd om zijn nieuwe springpaard uit te testen. “Ik heb mijn vorige toppaard, Identity Fit Rule, verkocht en ben met Cana naar Mechelen afgezakt. Gisteren ging het goed. Cana heeft weinig ervaring op dit niveau, dus ik ben tevreden met haar niveau”, zegt Christophe Vanderhasselt.

Zoë Conter, dochter van Stephex Stables-eigenaar Stephan Conter, is ook een reden om haar nieuwe paard te testen. “Ik rijd met Univers du Vinnebus sinds begin dit jaar. Het is een heel competitief beest dus goede prestatie is mogelijk. Al blijft de Kerstjumping speciaal voor elke Belgische ruiter. Ik voel dus wel wat druk”, aldus Conter.

Zoë valt uiteindelijk net buiten de geldprijzen op de 13de plaats. In de barrage verzamelde ze vier strafpunten. Christophe Vanderhasselt raakte niet tot in de barrages. In de eerste ronde verzamelde hij acht strafpunten, goed voor een 31ste plaats. De overwinning ging naar Niels Bruynseels uit Bonheiden. Hij won eerder dit jaar ook al de Stephex Masters in Meise. Vandaag sluit de Kerstjumping in Mechelen af met een wedstrijd voor de Wereldbeker.