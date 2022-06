Regionale zenders krijgen van Dalle samen 2 miljoen voor digitale toepassingen

Het geld maakt deel uit van het relanceplan dat de mediasector meer zuurstof moet geven, nadat de budgetten tijdens de coronacrisis zwaar onder druk kwamen. Dalle investeert omdat hij de regionale televisie erg waardevol vindt. "Ik vind de regionale omproepen ontzettend belangrijk omdat ze heel veel aandacht hebben uit eigen stad en streek. De verhalen van verenigingen, van vrijwilligers, van lokale ondernemers … mensen willen dat echt weten. Je merkt dat dat is typisch voor de Vlaming, dat die echt wel wil weten wat er lokaal leeft. "

Een reporter van een regionale nieuwsredactie zorgt niet alleen voor een tv-reportage. Alles moet ook zo snel mogelijk online. De mediaminister steunt de regionale redacties om mee te zijn met de belangrijkste evoluties. De Vlaamse regering heeft daarvoor een bedrag van 2 miljoen euro uitgetrokken in het relanceplan, de regionale zenders leggen zelf ook 500.000 euro op tafel. "We merken dat jonge mensen vaak niet meer gewoon televisiekijken”, legt Dalle uit. “Tot een derde van de jongeren neemt zelfs geen televisie-abonnement als ze alleen gaan wonen. Maar ze zijn wel nog heel geïnteresseerd in dat lokale en regionale nieuws. En dat moet dan natuurlijk digitaal via applicaties, via sociale media en daar willen we ook extra in investeren." De Vlaamse regionale zenders bereiken elke dag samen meer dan 1 miljoen kijkers.