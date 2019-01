Remco Evenepoel geniet van eerste training tussen profs

Sinds 1 januari van dit jaar is de 'kannibaal uit Schepdaal', voltijds profrenner, vorig jaar won hij nog zowat alles wat er te winnen viel bij de junioren. In het Spaanse Calpe werkt Evenepoel momenteel een winterstage af, samen met zijn team Deceuninck-Quick-Step.De meeste aandacht van de pers gaat uit naar....de 18-jarige renner uit Schepdaal.

Op het programma in Calpe: veel fietsen, aandacht voor de voeding, rusten, lezen en op de playstation spelen. "Zalig", zegt Evenepoel. Tijdens de trainingen is het verschil met de echte profs groot, ondervindt Evenepoel. "Vooral bergaf en op de vlakke stukken is het op de tanden bijten. Maar de sfeer is goed."

Wat de verwachtingen voor het nieuwe seizoen betreft, is Evenepoel realistisch. "Even goed doen als vorig jaar is onmogelijk. Het kan niet dat ik tijdens het eerste jaar bij de profs alles ga winnen. Ik wil vooral leren en groeien om over enkele jaren aan de top te staan."