Remco Evenepoel verlaat Giro na positieve coronatest

Drama voor Remco Evenepoel in de Giro. De wielrenner uit Schepdaal moet de Ronde van Italië verlaten nadat hij positief heeft getest op het coronavirus. Na afloop van de tijdrit vandaag gaf Evenepoel aan dat hij zich wat ziekjes voelde. Hij blijkt uiteindelijk corona te hebben en verlaat onmiddellijk de Giro. "Het is met een zwaar hart dat ik moet aankondigen dat ik positief heb getest bij een routinecontrole", laat Evenepoel weten. "Ik keek ernaar uit om de komende twee weken de strijd aan te gaan. De Giro was tot nu een heel speciale ervaring voor mij. Ik kan mijn ploeggenoten en staf niet genoeg bedanken voor hun werk dat ze hebben gestoken in de voorbereiding op de Giro."

Tijdens de tweede tijdrit in de Giro vandaag heroverde Evenepoel de roze leiderstrui. "Ik ben toch heel trots dat ik de Giro verlaat met twee ritzeges en vier roze leiderstruien", aldus Evenepoel.