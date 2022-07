In Zellik, deelgemeente van Asse, kunnen voetgangers en fietsers de brug over de Pontbeeklaan opnieuw gebruiken. De brug onderging de voorbije maanden een grondige renovatie.

Renovatie fietsbrug over Zellikse Pontbeeklaan is achter de rug

De bovenkant van de brug is volledig gestript en heeft een nieuwe waterdichting. De onderkant is gereinigd en hersteld. Midden augustus volgt nog de ledverlichting. “Ook de make-over van verouderde voetgangers- en fietsersbruggen nemen we mee om de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen een duwtje in de juiste richting te geven”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De fietsers gaan immers pas komen als er ook veilige, comfortabele fietsinfrastructuur ligt. De vernieuwing van deze voetgangers- en fietsersbrug ligt in het verlengde van de werken verderop aan de ontbrekende fietsschakel in Asse, waar Wegen en Verkeer rond 8 juli ook het dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Brusselsesteenweg kan openstellen. ”