Restaurant Hechi World Kitchen verzegeld na controleactie

Naar aanleiding van een grootscheepse controleactie in 32 handelszaken werd donderdagavond het restaurant Hechi World Kitchen in de Minervastraat in Zaventem tijdelijk verzegeld. Er kwamen problemen rond de arbeidsomstandigheden aan het licht.

De controleactie vond plaats op vraag van het Arbeidsauditoraat. Ook inspectiediensten als RSZ waren van de partij. Zij kregen ondersteuning van de lokale politie van Zaventem. “De arbeidsauditeur heeft daarbij beslist om het restaurant Hechi World Kitchen tijdelijk te verzegelen”, legt politiewoordvoerster Ellen Vanderpoel uit. “Ik heb geen exacte details over de sluiting, maar het gaat om problemen inzake de arbeidsomstandigheden en het arbeidsreglement.”

Het gaat om een tijdelijke sluiting. Het restaurant, dat gelegen is in de bedrijvenzone op de grens met Diegem en plaats biedt aan 700 klanten, kan pas opnieuw openen als het zich in regel heeft gesteld en een boete heeft betaald. Over de verdere resultaten van de controleactie zijn geen details bekend.

