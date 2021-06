Na het noodweer van vannacht is de schade in restaurant De Voet van Keizer Karel in Wambeek zo groot dat het niet duidelijk is wanneer de horecazaak kan heropenen. “Tijdens de lockdown hadden we alles net opnieuw geschilderd en nu krijgen we deze tegenslag er nog bij," aldus een aangedane uitbaatster Sofie Van Huychem.

In De Voet van Keizer Karel gutste het water vannacht zo hard naar binnen dat wellicht alle toestellen en meubilair vervangen moeten worden. Het water stond meer dan een meter hoog en geraakte zelfs tot in de koelkasten. Momenteel zijn alvast elektriciens de schade aan het opmeten, maar hoe groot die precies is, is nog niet duidelijk. "Het is niet de eerste keer dat we het slachtoffer zijn van wateroverlast," zegt Van Huychem. "maar dit is ongezien en hebben we nog nooit meegemaakt."