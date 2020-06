Restauratie Herman Teirlinckhuis op schema

De restauratie van het Herman Teirlinckhuis in Beersel zit op schema en dat ondanks de coronacrisis. In 2019 werd de tuin gerestaureerd, in februari werd gestart met de werken aan het huis zelf. In de lente van 2021 moet een nieuw te bouwen gedeelte klaar zijn. Het Herman Teirlinckhuis wordt een museum en ontmoetingsplek voor creatieve geesten.

Schrijver Herman Teirlinck liet het huis in 1935 bouwen en woonde er tot aan zijn dood in 1967. Nadien werd er een klein museum in ondergebracht, maar in 2013 verkocht de gemeente Beersel het huis. De koper schonk het nadien in erfpacht aan de Vlaamse Gemeenschap, die het nu dus laat restaureren. Door de coronacrisis lagen de werken een maand stil, maar sinds midden april wordt er opnieuw gewerkt aan het huis.

De eerste verdieping wordt ingericht als een appartement waar schrijvers en andere creatieve geesten kunnen verblijven, in de woonkamer zullen workshops en vergaderingen gehouden kunnen worden en het slaapvertrek van Teirlinck wordt omgevormd tot museumruime. Die ruimte zal dan weer aansluiten op een nieuw te bouwen gedeelte. In de nieuwbouw is plaats voor vestiaires, sanitair en podium.

De nieuwe onthaalruimte zal zo’n 80-tal bezoekers kunnen ontvangen. De restauratie kost zo’n 365.000 euro. Voor de culturele werking kreeg de vzw Het Huis van Herman Teirlinck de voorbije jaren jaarlijks 75.000 euro werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid.