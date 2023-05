Restauratie kerk Galmaarden moet eind dit jaar starten

De restauratie van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden moet eind dit jaar starten. Gisteren boog de gemeenteraad zich over het dossier. De kosten voor de restauratie zijn door de hogere lonen en duurdere materialen opgelopen tot meer dan 9 miljoen euro. “Maar de kost moet op de lange termijn als een mooie, duurzame investering worden gezien in het regionale toerisme, het lokale culturele verenigingsleven en de lokale handel”, zegt burgemeester Ludo Persoons.