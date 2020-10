Resultaten coronatests Brussels Airport lopen vertraging op

Mensen die een coronatest laten afnemen in het testcentrum op Brussels Airport, moeten langer dan voorzien wachten op hun resultaat. De partner die de analyses doet, is overbelast. Daardoor is het soms tot twee dagen wachten om te weten of je positief of negatief hebt getest op het coronavirus.

Dagelijks worden in het testcentrum op de luchthaven van Zaventem zo’n 800 testen uitgevoerd. Op resultaten is het langer wachten dan normaal. “Momenteel is er een wachttijd van 36 tot 48 uur”, zegt Nathalie Pirard van Brussels Airport. “Vanaf midden volgende week zou de normale wachttijd van 24 uur moeten opnieuw bereikt worden. Om de werklast van onze partner Ecolog te verlichten, werd beslist om de sneltests even te schorsen. Bij die tests is het resultaat binnen de vier tot zes uur beschikbaar. ”

Brussels Airport zegt dat het geen zin heeft om het resultaat ter plaatse komen opvragen. Dat wordt via e-mail gecommuniceerd. Tot slot vraagt de luchthaven passagiers om zich vooraf in te schrijven als ze een test willen ondergaan. Dat kan via deze website.