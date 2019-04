Reuzenapparatuur zweeft boven fotonicacentrum Gooik

Zag u vandaag een reuzenkraan een gigantisch metalen blok over de daken hijsen in het Gooikse Oetingen? Dan zag u ze niet vliegen. In het Photonics Innovation Center, een prestigieus onderzoekscentrum van de VUB, streek zopas heel bijzondere spitstechnologie neer. Gezien de aanzienlijke omvang van de apparatuur vergde dat enig imposant kunst-, vlieg-én hijswerk.