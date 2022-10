Reuzenaronskelk bloeit in Plantentuin Meise

In Plantentuin Meise staat een reuzenaronskelk in bloei. Je kan er nog tot morgenavond naar gaan kijken. “De bloem blijft een trekpleister in de plantentuin. Ook de voorbije dagen zagen we dat mensen er speciaal voor naar Meise afzakken”, zegt Koen Es.

De reuzenaronskelk is een zeldzame plantensoort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild groeit. De bloei duurt slechts enkele dagen en verspreidt dan de karakteristieke geur van rot vlees. “Dat die nu bloeit heeft niets met het warme herfstweer te maken”, zegt Koen Es van Plantentuin Meise. “De bloem groeit normaal alleen in tropische gebieden waar het altijd warm en altijd heel vochtig is. In onze serres bootsen we dat klimaat na, maar eigenlijk kan die dus op elk moment van het jaar beginnen bloeien.”

Dat er de voorbije jaren alsmaar vaker reuzenaronskelken in bloei staan, heeft mogelijk eerder te maken met een kweekprogramma van de plantentuin om de plant te beschermen. “De bossen waarin de plant groeit worden bedreigd door boskap. Door ermee te kweken kunnen we jonge exemplaren ruilen met andere plantentuinen. Anderzijds is het een spectaculaire plant en een publiekslieveling, daarom werken we er hier ook bijzonder graag mee”, aldus Es.