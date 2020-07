Rijdt trambus straks ook tussen Aalst en Brussel?

Schepen van Mobiliteit in Aalst Jean-Jacques De Gucht wil de trambus op termijn naar Aalst halen. De Gucht denkt die vooral in te zetten op de lijn tussen Aalst en het Noordstation. Die bussen rijden in onze regio ook langs Affligem, Asse en Dilbeek.

De Gucht maakte onlangs een testrit tussen Asse en Aalst en raakte zo onder de indruk van de trambus. “Het is de bedoeling dat de trambus op termijn zal rijden op de lijn van Brussel Noord naar Asse, Hekelgem, Affligem en Erembodegem”, zegt De Gucht in Het Laatste Nieuws. “Dat is een van de drukste lijnen van Vlaanderen. Ik hoop dat we die trambus naar Aalst kunnen halen, maar Vlaanderen moet daar nog over beslissen.”

De stad Aalst denkt met de trambus een deel van het fileprobleem op te lossen. Daarop kunnen 170 mensen plaatsnemen. Eerder toonden ook Halle en Sint-Pieters-Leeuw interesse om een trambus in te leggen tussen het treinstation van Halle en de hoofdstad. De Lijn meldde toen niet verrast te zijn in de interesse, maar meldde toen dat er voorlopig geen concrete plannen zijn om de trambus ook buiten de Noordrand te laten rijden.