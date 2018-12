RINGtv- Nieuwsneuzen- verkiezingen 2019 krijgt innovatiesteun!

Onze 'Nieuwsneuzen’ waarin jongeren in 2019 onze politici op de rooster zullen leggen, is door het Vlaams Journalistiek Fonds erkend als innovatief journalistiek project en krijgt bijna 10 000 euro subsidie.

RINGtv is er met twee erg succesvolle edities van ‘Nieuwsneuzen’ al in geslaagd om enkele honderden jongeren warm te maken voor ons nieuws. Telkens leverden klassen van 10 verschillende secundaire scholen uit de regio een felle strijd om de beste journalistieke bijdragen te leveren voor onze website, social media en tv-uitzendingen. Volgend voorjaar komt er een nieuwe editie waarin onze jonge Nieuwsneuzen regionale politici op de rooster zullen leggen in de aanloop naar de verkiezingen. Het Vlaams Journalistiek Fonds dat in het leven geroepen werd door minister van Media Sven Gatz vindt dit een vernieuwend en verbredend project en selecteerde het voor de subsidies voor toekomstgerichte journalistiek