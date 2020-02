RINGtv-taalambassadeur Zahid behaalt diploma

Zahid Ghaida vluchtte in 2015 uit Syrië. Hij belandde in Merchtem waar hij zich snel integreerde door bij Merchtemnaren thuis langs te gaan voor huiskamerbabbels. Zo leerde Zahid de taal, en de inwoners van Merchtem leerden bij over de cultuur van de Syriër.