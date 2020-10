RINGtv zet zorgkundigen in de bloemetjes

Het is vandaag de Dag van de Zorgkundigen en Verzorgenden. Die hebben het met de pandemie extra zwaar, bijvoorbeeld om het coronavirus uit woonzorgcentra te houden. In woonzorgcentrum De Ceder in Beersel lukt dat opvallend goed. RINGtv trok naar daar om het personeel - meer dan verdiend - in de bloemetjes te zetten.

RINGtv trok met een bos bloemen richting Beersel. De Dag van de Zorgkundigen en Verzorgenden mag – zeker nu niet – onopgemerkt voorbijgaan. “Bedankt in naam van al mijn collega’s”, zegt Emilie Vanlulle als ze de bloemen in ontvangst neem. “Het is al een zware tijd geweest. Iedereen heeft zich de voorbije 7 maanden enorm ingespannen, maar we blijven doorgaan.” Dat doen ze goed in de Ceder, want corona is er nog niet binnengeraakt. “Maar we voelen dat het dichterbij komt. Het beangstigt mij om zelf het virus op te lopen en om mensen kwijt te geraken. Dat terwijl we nu al voelen dat het enorm zwaar is."

Tijdens de eerste golf was er veel aandacht voor de helden van de zorg. Vandaag amper een witte vlag aan de ramen en geen handgeklap meer. “Dat missen we wel een beetje. We horen zoveel negativisme en zwartgalligheid op televisie”, zegt Tina Van Bockstal, directeur van De Ceder. “Die kleine sprankeltjes hoop die jullie nu geven of zorgkundigen die met een lach op hun gezicht werken, dat geeft moed en hoop.”