Rode Kruis Lennik neemt intrek in oude brandweerkazerne

In Lennik heeft de lokale afdeling van het Rode Kruis een nieuw onderkomen gevonden in de oude brandweerkazerne in de Karel Keymolenstraat. Sinds de verhuizing van de brandweer, is dat ook de locatie van de Academie Peter Benoit.

In 2019 verhuisde de brandweer naar de nieuwe kazerne aan de Ninoofsesteenweg in Eizeringen. Sindsdien huist de academie in de oude kazerne. Zij krijgen nu het gezelschap van het Rode Kruis. Die gebruikt een stuk van de garage voor de materiaalwagen en spullen van de mobiele post. Op de eerste verdieping deelt het Rode Kruis de grote zaal met de academie en is er nog een opslagruimte.

Het Rode Kruis Lennik verleent met 15 opgeleide vrijwilligers hulp aan organisatoren van evenementen en treedt op waar nodig in de regio, zoals bij de opvang van Oekraïeners of hulp in een vaccinatiecentrum. Het Rode Kruis is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om haar taken waar te kunnen maken. Interesse? Neem dan contact op met anne.abeels@vrijwilliger.rodekruis.be.