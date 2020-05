Roekeloze zwemmer uit kanaal gered

Brandweerlui moesten woensdagavond uitrukken naar het kanaal in Grimbergen. Een groep jongeren had er een duik in het water genomen en één van hen kon maar net gered worden.

Het warme weer van de afgelopen dagen bracht gisteravond 5 jongeren op de kwalijke gedachte om ter hoogte van Verbrande Brug in Grimbergen te gaan zwemmen in het Zeekanaal Brussel-Schelde. Na een tijdje kwam één van de waaghalzen, vermoedelijk door de koude temperatuur van het water, in ernstige problemen.

Brandweer, politie, ziekenwagen en MUG kwamen meteen ter plekke. Het duikersteam van brandweerpost Vilvoorde kon hem nog net tijdig uit het water halen. Eerder had ook een buurtbewoner al vergeefs geprobeerd om met een dik touw de zwemmer weer op de kade te trekken. Het slachtoffer was onderkoeld maar heeft zijn hachelijk avontuur overleefd.

De brandweer herinnert eraan dat zwemmen in het kanaal levensgevaarlijk is en bovendien verboden.Ook tijdens de hittegolf van vorige zomer sprongen heel wat jonge waaghalzen, ondanks het zwemverbod, in het kanaal.