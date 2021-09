Roel Anciaux reageert op coalitiewissel in Meise: “Puur politiek spel”

"Mijn partij valt niets te verwijten. Dit zijn pure politieke spelletjes van de N-VA en daar doen we niet aan mee." Dat zegt Roel Anciaux van Samen Anders in een eerste reactie op de coalitiewissel in z'n gemeente Meise.

Roel Anciaux (Samen Anders) viel naar eigen zeggen compleet uit de lucht toen hij vanochtend via een journalist het nieuws vernam dat z’n partij en PRO Meise in het schepencollege ingewisseld worden voor LB+ en twee onafhankelijken. “In elk huwelijk zijn er discussies en onenigheden. Dan praat je normaal gezien met mekaar. Dat is hier niet gebeurd”, zegt Anciaux. “We hebben met Samen Anders de voorbije drie jaar in Meise heel wat gerealiseerd en altijd binnen de krijtlijnen van het politiek akkoord gewerkt. Dit zijn gewoon pure politieke spelletjes. En dat betreur ik.” Volgens burgemeester Gerda Van den Brande van N-VA deed de partij van Anciaux dezelfde démarche. “Zij hebben ook gesprekken gevoerd met LB+, maar inhoudelijk zaten ze niet op dezelfde lijn”, aldus Van den Brande. Anciaux ontkent die gesprekken ten stelligste.

Het feit dat de coalitiewissel er nu komt heeft te maken met een nieuw decreet waardoor via een constructieve motie van wantrouwen politieke impasses binnen een gemeentebestuur sneller kunnen worden ontmijnd. Anciaux laat alvast onderzoeken of alles gebeurt in de geest van dat decreet. "Er is een advies gevraagd aan de VVSG en het Binnenlands bestuur omdat inderdaad regelrecht tegen het decreet ingaat", zegt Anciaux. "We zullen zien wat ervan komt. Wat er aan het einde van de rit beslist wordt, dit is niet goed voor de inwoners van Meise. Die vragen dat niet."