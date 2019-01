Ronde punten op Vilvoords Heldenplein verdwijnen

De Werkvennootschap en de Stad Vilvoorde hebben geopteerd voor een grondige herinrichting van de Stationlei en het Heldenplein. Nu zit het verkeer er vaak flink in de knoop. Bedoeling is om tot vlot en veilig verkeer te komen in het stadscentrum. “Op het Heldenplein verdwijnen de ronde punten en komen intelligente lichtengeregelde kruispunten in de plaats”, legt Marijn Struyf, woordvoerder van de Werkvennootschap uit. “Niet alleen de files zullen daardoor verminderen, ook het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers zal dankzij deze herinrichting opmerkelijk verhogen. Om de vlotte doorstroming van de Ringtrambus te verzekeren, wordt de Stationlei na de herinrichting een enkelrichtingsstraat voor het autoverkeer, van het station naar het Heldenplein. De Ringtrambus zelf krijgt in de Stationlei vrije busbanen in de beide richtingen.