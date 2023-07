Rope skipping club ZeRo Skip uit Zemst gaat voor het eerst naar het WK

Zeg niet zomaar touwtjespringen tegen de kunststukjes van ZeRo Skip. De rope skipping club uit Zemst staat voor een unicum. Volgende week verdedigen verschillende teams onze nationale kleuren op het wereldkampioenschap Rope Skipping in Colorado, in de Verenigde Staten.

De teamleden van ZeRo Skip staan voor hun laatste trainingen op Belgische bodem. Volgende week tonen ze op het WK Rope Skipping waar ze de voorbije maanden zo hard voor gewerkt hebben. “We hadden nooit durven te dromen naar het WK te mogen trekken, maar uiteraard kijken we er hard naar uit,” aldus deelneemster Svea.

De stress valt mee in de club, iedereen heeft er vooral heel veel zin in. “De grootste stress was eigenlijk de kwalificatie van het WK halen,” zegt trainster Jente Meulemans. Al zijn de voorbije weken ook intensief geweest. “Wij trainen drie avonden per week, zodat onze springers kunnen werken aan hun uithoudingsvermogen en hun freestyles door en door kennen,” vervolgt Jente.

Weinig mensen weten dat België een sterk rope skipping land is. De club uit Zemst kwalificeert zich voor het eerst. “Alleen de top 2 mag deelnemen, dus dat was heel spannend. Eerst was er het provinciaal kampioenschap, daarna kwam het Belgisch kampioenschap. Dat was best pittig.” En nu staat het WK voor de deur. “Stiekem dromen we van een medaille, maar ons voornaamste doel is dat onze clubleden genieten, plezier maken en tevreden zijn met hun prestaties.”