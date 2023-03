Rotary Club Zaventem schenkt 15 fietsen aan leerlingen in Sint-Stevens-Woluwe

Om de eindtermen ‘verkeer en mobiliteit’ te behalen, moeten de leerlingen van het zesde leerjaar van de basisschool in Sint-Stevens-Woluwe over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie beschikken om zich veilig met de fiets in het verkeer te verplaatsen. “Jammer genoeg kan een deel van de leerlingen niet fietsen omdat ze thuis geen mogelijkheid hebben om er één te kopen of omdat ze thuis niet gestimuleerd worden te leren fietsen”, zegt Joke Verellen van Rotary Club Zaventem. “



Op vraag van burgemeester Ingrid Holemans nam Rotary Club Zaventem de taak op zich om 15 tweedehandsfietsen te verzamelen en te laten herstellen door Groep Intro in Vilvoorde. Vandaag werden de fietsen aan de school geschonken. “De school kan zo verder inzetten op de fietsvaardigheden van hun leerlingen en de verkeerslessen in de praktijk omzetten door uitstappen met de fiets te organiseren”, besluit Verellen.