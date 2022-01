Rowan en Bert verwelkomen nieuwjaarsbaby Renée: "Er zal altijd feest zijn op haar verjaardag"

In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse mochten ze op 1 januari de eerste twee baby's van 2022 verwelkomen. Dat blijft een speciale datum, zowel voor de ouders als voor het verplegend personeel. Wij gingen langs bij Rowan en Bert, en hun dochtertje Renée.

Kersverse ouders Rowan Dekens en Bert Segers vierden nietsvermoedend de overgang van oud naar nieuw. “Ik had wat gedanst, en in het midden van de nacht is mijn water gebroken”, zegt Rowan. Papa Bert was toen nog buiten aan het vuur blijven zitten. “Mijn eerste reactie toen ze mij belde? Het zal toch niet voor nu zijn?”, aldus Bert.

Bert en Rowan haastten zich naar het ziekenhuis in Asse. “Ze was uitgerekend op 11 januari, maar het is dus op Nieuwjaar geworden. Het is een beetje dubbel, want iedereen viert feest op 1 januari, dus haar verjaardag wordt wat overschaduwd”, zegt Rowan. “Al kunnen we ons geluk niet op. Er zal altijd feest zijn op haar verjaardag.”

Ook voor de werknemers van het ziekenhuis in Asse zijn geboortes op 1 januari net dat tikkeltje specialer. “De sfeer is anders onder collega’s. Je weet dat iedereen aan het vieren is, dus dat proberen we tijdens de dienst goed te maken door samen iets te eten of een half uurtje samen te zitten”, zegt vroedvrouw Stephany Terny. “En dan ook: wie gaat de eerste baby van het jaar zijn? Dat is toch altijd een beetje in spanning afwachten.”