RSCA Futsal organiseert Main Round Champions League in Belleheide

Aansluiting maken met de absolute Europese top, zowel op als naast het veld. Dat is de ambitie van RSCA Futsal. De organisatie van de Main Round in de Champions League is daar een toonbeeld van. Voorganger Halle-Gooik mocht in 2019 al eens Europees voetbal organiseren in De Bres in Halle, het vernieuwde Belleheide zal amper twee maanden na de opening Europese futsaltoppers over de vloer krijgen. Reekshoofden zijn de Spaanse clubs FC Barcelona en Palma en de Portugese topploegen Sporting en Benfica Lissabon. Eén van die vier zakt al zeker af naar Belleheide. Op 7 juli volgt de loting.