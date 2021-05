De Russische warenhuisketen Mere wil België veroveren. De eerste winkel in ons land komt langs de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk. Het concept van Mere is opvallend: heel eenvoudig ingericht en het beperkte aanbod wordt niet in winkelrekken, maar op paletten uitgestald. Daartegenover staan wel goedkope producten.

Russische warenhuisketen opent eerste winkel in ons land in Opwijk

Sinds 2017 is Mere aan een veroveringstocht bezig doorheen Europa. Dit jaar nog wil de Russische warenhuisketen tien winkels openen in ons land. Het eerste warenhuis moet in september de deuren openen in Opwijk, op de voormalige site van de Red Market aan de kruising van de Steenweg op Vilvoorde en de Steenweg op Brussel. De winkel zal tien mensen tewerkstellen. De personeelsleden moeten nog aangeworven worden.

Het winkelconcept is totaal nieuw in ons land. Zo heeft Mere geen winkelrekken, is de inrichting bijzonder sober en kan je er alleen producten van onbekende merken kopen. Het gaat om een beperkt aanbod met voornamelijk producten uit Oost-Europa. Mere zegt dat het 20% goedkoper is dan de huidige goedkoopste warenhuisketens in België. Het heeft intussen een milieuvergunning aangevraagd om de winkel te mogen uitbaten in Opwijk. Ook het gemeentebestuur moet nog zijn fiat geven.

Foto: Google Maps