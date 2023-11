SAAMO bestaat 40 jaar en werkt ook in Vilvoordse wijk Broek aan verbinding

SAAMO, een organisatie die in Vlaanderen en Brussel mensen samenbrengt om aan maatschappelijk opbouwwerk te doen, viert vandaag de 40ste verjaardag. Het ideaal moment om in Vilvoorde een round-up te maken van wat ze daar allemaal al realiseerden. Dat is niet niets, zeker niet als je in de wijk Broek rondloopt. Elke dag zetten vrijwilligers zich daar in om van de wijk een betere plek te maken. Sommigen doen dat zelfs al 20 jaar.

Agnes De Lange werkt al 20 jaar als vrijwilliger voor SAAMO in Vllvoorde. Projecten zoals bijvoorbeeld het fietslabo, waar iedereen gratis zijn fiets kan laten herstellen en uitlenen, brengen volgens haar de omwonenden samen. Agnes De Lange, vrijwilligster SAAMO: "Ik denk dat hier minder criminaliteit is omdat er meer samenhorigheid is. Mensen dragen hier zorg voor elkaar, dat is belangrijk."

Na 40 jaar is de zin om te groeien bij SAAMO groot. Dirk Masquilier, directeur SAAMO: "Gaan we ons geld steken in het klimaat of steken we het in armoede? Eigenlijk gaat het samen en dat is de uitdaging waaraan we nu de komende tien jaar gaan werken."

Een verslag in ons nieuws.