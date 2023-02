Salangaanbrug in Vilvoorde officieel geopend: "Missing link valt weg"

In Vilvoorde is vandaag de Salangaanbrug officieel geopend. De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde vormt een vlotte en veilige verbinding tussen het domein Drie Fonteinen op de linkeroever en de nieuwe woonwijk Vier Fonteinen op de rechteroever.

In oktober 2020 ging de eerste spade in de grond voor de bouw van de brug. In juni vorig jaar werden de mobiele delen van de brug op hun plaats gelegd. Vandaag, ruim een half jaar later, is de nieuwe verbinding over het Zeekanaal een feit. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD): “Als pleitbezorger van duurzame mobiliteit ben ik blij met de komst van deze veilige oversteekplaats. Nu de Brusselsesteenweg en het Broekplein met elkaar verbonden zijn, valt bovendien ook de missing link weg voor de gebruikers van de fietssnelwegen F1 en F23. Hopelijk nemen meer mensen nu de fiets voor hun woon- werkverplaatsingen.”

Huzarenstukje

De brug is een dubbele basculebrug. Dat is een beweegbare brug waarvan het brugdek open en dicht kan door een draaiing. Met een totale lengte van 115 meter en een hoogte van 40 meter was de realisatie ervan een huzarenstukje. De voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv Koen Anciaux is trots: “De Salangaanbrug is niet alleen een echte blikvanger geworden, maar ook de kers op de taart van de bijdrage van De Vlaamse Waterweg in een aantal realisaties die de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.”

Buda-brug

De Vlaamse Waterweg werkte voor de uitvoering van de werken nauw samen met de stad Vilvoorde en het Agentschap Natuur en Bos. Beide partners delen ook in de totale kostprijs van de brug die ongeveer 10 miljoen euro bedraagt. “Vilvoorde trekt volop de kaart van fietsers en voetgangers,” aldus burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit). “De kapotte Buda-brug heeft ons alvast geleerd dat heel wat mensen zaten te wachten op deze verbinding.”

Missing link

Regiobeheerder van Natuur en Bos Veerle Heyens: “Met de Salangaanbrug werken we de missing link weg van de Basiliekroute, een groen wandelnetwerk tussen de Basiliek van Vilvoorde en die van Grimbergen. Via een parcours van 9 kilometer wandel je door het Hanssenspark, het Cargillpark op de rechteroever en het domein Drie Fonteinen, het Tangebeekbos, Prinsenbos en Lintbos op de linkeroever.”