Samen werken wordt even samen studeren

Samen studeren is populair. De blokspots schieten als paddenstoelen uit de grond in onze regio. De laatste nieuwe vind je in Groot-Bijgaarden. Daar stelt flexwerkaanbieder Regus zijn plekken gratis ter beschikking voor blokkende studenten.

Met gratis koffie, water, thee én wifi kunnen studenten heel de maand januari gebruikmaken van de coworkingplekken van Regus, om er in alle rust en op een professionele werkplek te blokken. Het Regus Groot-Bijgaarden Center is ieder moment beschikbaar. Op vertoon van je studentenkaart, kan je er alle weekdagen tijdens werkuren terecht.

“Het is vooral een initiatief om studenten te helpen om meer productief te zijn, samen studeren is vaak interessanter en werkt ook stimulerend. Daarom zijn we met het initiatief begonnen. Bovendien zijn de studenten de co-workers, bedrijfsleiders en werknemers van morgen die op deze manier ons concept leren kennen,” zegt Marjo Jespers van Regus.

Studenten kunnen in België blokken op 37 locaties van Regus. In onze regio kan dat in Groot-Bijgaarden en Diegem. Voor hen biedt zo'n blokpspot heel wat voordelen.

Ik heb wel vorig jaar al eens in de in de bibliotheek van Dilbeek gestudeerd maar daar heb ik gemerkt dat er veel lawaai was omdat het een publieke ruimte is. Daarom ben ik naar hier gekomen, waar ik het veel aangenamer vind,” zegt Jana Espenhout, studente communicatiemanagement.