Samenkomst personeel Swissport verboden

Gisteren kondigden de drie curatoren die het faillissement van Swissport moeten afhandelen aan dat de bagageafhandelaar te diep in het rood zit om een doorstart te kunnen maken. Ook de interesse van een kandidaat-overnemer blijft uit, waardoor 1.500 werknemers hun baan verliezen. De vakbonden hadden het personeel vandaag bijeengeroepen om 14 uur op op de personeelsparking. Die samenkomst wordt dus verboden.

"Er wordt gedreigd dat iedereen ter plekke zal worden opgepakt", klinkt het in een pamflet dat ondertekend is door de socialistische, liberale en christelijke vakbond. "Het is dan ook met spijt in het hart dat we de actie van vandaag moeten afblazen. We bekijken nu of we in de nabije toekomst een moment van samenkomst kunnen organiseren. We vinden het schandalig dat de regering ons voor de tweede keer laat vallen."

De gemeente Zaventem gaf gisteren groen licht voor een manifestatie op voorwaarden dat de aanwezigen zich zouden houden aan de coronamaatregelen. Nadien floot Binnenlandse Zaken de gemeente terug omdat er nog altijd een verbod op samenscholing geldt. Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) roept werknemers daarom op om thuis te blijven. De lokale en federale politie volgen de zaak van nabij op.

Intussen laat Swissport weten dat de luchtvrachtafdeling, die overeind is gebleven, de activiteiten van de failliete entiteiten niet overneemt. Dat in tegenstelling tot wat enkele media berichtten. "Swissport Cargo Belgium zal geen enkele licentie aanvragen, noch tijdelijk noch permanent, om de activiteiten over te nemen van de grond- en schoonmaakafdeling", aldus de bagageafhandelaar.