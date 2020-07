Saskia en Jort fietsen naar Santiago de Compostela voor Think Pink

Een negatieve periode omzetten in iets positiefs. Dat is het doel van Saskia Kempenaers uit Grimbergen. Vandaag vertrekt ze samen met haar man Jort Marievoet voor een fietstocht van meer dan 2.000 kilometer naar Santiago de Compostela. Onderweg wil ze geld inzamelen voor Think Pink. Niet toevallig voor die organisatie, want vorig jaar werd bij Saskia zelf bortskanker vastgesteld.

Eind augustus 2019 krijgt Saskia na na een jaarlijkse controle de bikkelharde diagnose: borstkanker. "Na een onzekere periode en de operatie kon het herstel beginnen. Omdat ik altijd al sportief was, probeerde ik ook nu al vroeg in mijn revalidatie veel te wandelen, stilaan te lopen en terug wat te fietsen", getuigt Saskia op de blogpagina van Think Pink. "Toen ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging, stootte ik de Compostela-uitdaging van Think Pink."

Think Pink voert al jaren strijd tegen de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Borstkanker treft namelijk één op de acht vrouwen. "Het plan broedde, maar impulsief besliste ik mij aan de lange tocht te wagen: 2.058 kilometer fietsen van Grimbergen naar Santiago de Compostela. Mijn man, een fervent fietser, zal me met veel plezier vergezellen", aldus Saskia.

Corona heeft de plannen van het koppel uit Grimbergen even vertraagd, maar vanochtend vertrokken ze uiteindelijk dan toch. Prior van de abdij van Grimbergen Johan Goossens wuifde Saskia en Jort uit met een zegening. Als alles volgens plan verloopt, komen ze binnen drie weken aan in het Spaanse bedevaartsoord. Wie hun camino wil sponsoren, kan dat via deze pagina.