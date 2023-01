Schaatspiste Liedekerke ontving al 10.000 bezoekers tijdens kerstvakantie

Om twee uur gaan de deuren van de schaatspiste in Liedekerke open, maar om kwart voor twee staat al een lange rij mensen aan te schuiven aan de kassa. Deze kerstvakantie is voor de schaatsbaan van Sport Vlaanderen in Liedekerke een schot in de roos. “We zitten aan meer dan 1.000 schaatsers per dag”, zegt centrumverantwoordelijke Koen D’hoker. “Vooral de middagbuurt tussen 14u en 17u is bijzonder druk. Mensen die het liever wat rustiger hebben op de piste, raden we dan ook om in de voormiddag of de late namiddag te komen.”

Tijdens deze kerstvakantie zal de schaatsbaan in totaal zo’n 10.000 bezoekers ontvangen. Dat is iets meer dan vorig jaar. “We kunnen spreken van een goede start, maar we hopen de lijn te kunnen doortrekken en de komende jaren nog verder te groeien. Dat doen we door extra in te zetten op beleving voor de klanten”, aldus D’hoker.