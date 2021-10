Schepdaal heeft eerste Finse piste met slimme lichten

In de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal is gisteravond de slimme verlichting op de Finse piste voorgesteld. Het licht gaat enkel aan wanneer er iemand in de buurt is. Het systeem kan ook informatie verzamelen over de sportactiviteit op de site aan sporthal Caerenbergveld.