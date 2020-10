Scholen blijven volledig open, maar met extra maatregelen

Voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. Dat is het resultaat van een marathonoverleg tussen de verschillende onderwijspartners in ons land. "Middelbare scholen krijgen wel de mogelijkheid om afstandsonderwijs in te richten voor de tweede en derde graad, op voorwaarde dat alle leerlingen effectief bereikt kunnen worden. Zij moeten daarvoor een akkoord hebben van het bevoegde onderhandelingscomité", aldus Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Er komen ook verstrengde maatregelen. "Behalve zwemlessen worden alle buitenschoolse activiteiten opgeschort, en kinderen krijgen in de refter vaste plaatsen", aldus Weyts. "Bezoek van buitenstaanders op school wordt strikt beperkt. In het secundair onderwijs worden dan weer alternerende speeltijden ingevoerd indien mogelijk, wordt er zo veel mogelijk in klasgroep gegeten en krijgen leerlingen vaste plaatsen in vaste klaslokalen."

De lessen lichamelijke opvoeding moeten het protocol van de sportsector volgen. Dat betekent indoor alleen nog sport met anderhalve meter afstand en een verbod om te douchen. Kleedkamers mogen alleen nog gebruikt worden als iedereen een mondmasker draagt en als de volledige ruimte gereinigd wordt na gebruik. Voortaan is het ook verplicht om op de speelplaats mondmaskers te dragen, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt.