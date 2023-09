Verschillende scholen in Sint-Pieters-Leeuw gaan in zogenaamde ‘proeftuinen’ experimenten doen in de strijd tegen het lerarentekort. De bedoeling is om meer leerkrachten aan te trekken en te behouden.

Scholen in Sint-Pieters-Leeuw experimenteren in de strijd tegen het lerarentekort: “Kijken wat werkt”

216 scholen over heel Vlaanderen experimenteren dit schooljaar in de strijd tegen het lerarentekort. Daarbij mogen ze de bestaande regels even aan de kant schuiven en uittesten wat werkt om nieuwe leerkrachten aan te trekken. Zo kan eindelijk bewezen worden welke oplossingen werken, en welke niet. “In onze gemeente gaat het dan concreet over Sint-Lutgardis uit Zuun, de Sint-Stevensschool uit Negenmanneke en Jan Ruusbroec uit Ruisbroek, waar vormingstrajecten voor huidige leerkrachten komen”, zegt schepen van Personeel Veerle Seré. “Zo worden de ervaren leerkrachten opleidingsverantwoordelijken voor starters en zij-instromers. Daarnaast worden de vacatures voor leerkracht breder opengesteld, ook voor alternatieve profielen.”

Er worden veel voorstellen gedaan om het lerarentekort in Vlaanderen tegen te gaan, maar vaak gaat het om theoretische ideeën die nog niet getoetst zijn aan de realiteit. Daar wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts nu verandering in brengen. “Dit is geen alleenzaligmakende oplossing voor het lerarentekort, maar het kan wel helpen om de stellingenoorlog overstijgen”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Over bepaalde ideeën wordt al decennia gediscussieerd: wij gaan nu uittesten wat werkt. En wat in de praktijk goed gaat, willen we dan uitrollen in alle scholen.”