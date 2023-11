Scholen waarschuwen op vraag van politie voor kinderlokker in grijze bestelwagen

De directies van verschillende basisscholen in Tervuren, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem roepen ouders van hun leerlingen op vraag van de politie op om erg waakzaam te zijn. Er is mogelijk een kinderlokker actief. De politie van de zone Voer en Dijle is een onderzoek gestart.

Afgelopen vrijdagnamiddag deed een oudere Nederlandstalige man zich op de Markt in Tervuren voor als nieuwe leraar van GBS Tervuren. Hij sprak minstens één elfjarige jongen aan, en trachtte hem te lokken naar zijn grijze camionette. Van de man is momenteel nog geen spoor. Politie Voer en Dijle bevestigt de feiten en voert momenteel een onderzoek. Ook de omliggende politiezones werden verwittigd om te zien of er mogelijke feiten gelinkt kunnen worden en een verdachte geïdentificeerd kan worden.

“Er blijkt een man in een grijze camionette rond te rijden, die actief kinderen benadert en hen probeert te overtuigen met hem mee te gaan”, luidt het in de mail die vanuit de scholen naar de ouders werd gestuurd. “Wij willen jullie vragen om erg waakzaam te zijn. De politie is op de hoogte en vraagt om meteen gecontacteerd te worden als je het vermoeden hebt dat deze situatie zich voordoet én zij vragen onze medewerking door ook de nummerplaat te noteren en door te geven aan hen op het nummer 02 719 10 10. Een paniekreactie is niet nodig en de rust moet zeker bewaard worden. Toch is het belangrijk om te benadrukken om voorzichtig te zijn.”