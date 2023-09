School doet eerste schooldag over met Big Bounce Festival

In de gemeentelijke basisschool Het Kiezeltje en de Kei deden ze vandaag de eerste schooldag over. Vorige week vrijdag 1 september regende het pijpenstelen en moesten het geplande Big Bounce Festival noodgedwongen geannuleerd worden. Een week later kan het contrast niet groter zijn qua weer. Dus werden de springkastelen, animatie, sportactiviteiten en muziekboxen uit de kast gehaald voor een groot feest.